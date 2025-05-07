FİNLANDİYA'DA F/A-18 HORNET TİPİ SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ
Finlandiya Hava Kuvvetleri'ne ait F/A-18 Hornet tipi savaş uçağı ülkenin kuzeyinde, Rovaniemi havalimanı yakınlarında düştü. Pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğu bildirildi.
FİNLANDİYA Hava Kuvvetleri'ne ait 'F/A-18 Hornet' tipi savaş uçağının ülkenin kuzeyinde düştüğü belirtildi.
Finlandiya Savunma Kuvvetleri, ülkenin kuzeyindeki Rovaniemi havalimanının yakınlarında 'F/A-18 Hornet' tipi savaş uçağının düştüğünü bildirdi. Açıklamada, pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğu kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya