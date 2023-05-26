Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi

İSTANBUL - Karabük Filyos Çayı'nda cansız bedenine ulaşılan 17 yaşındaki Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla ülkesine gönderildi.

Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi olan 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nin cansız bedeni Yesilköy mevkiinde Filyos Çayı kenarında bulunmuştu. Filyos Çayı'nda cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Gabon uyruklu Dina Ibouanga'nın cenazesi İstanbul'a getirildi. Dina'nın babası Serge Guy ve annesi Jessica Sandra Makemba Ibouanga ve beraberindekiler cenazeyi 3 gün önce Bahçelievler'deki İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı. Cenaze hizmetleri sağlayan bir firma tarafından işlemleri yürütülen Ibouanga'nın cenazesi ülkesi Gabon'a gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi. Ibouanga'nın cenazesi, Türk Hava Yolları'na ait TC-JOH kuyruk tescilli İstanbul-Libreville seferini yapan TK 0540 sefer sayılı uçakla saat 08.30'da Gabon'a gönderildi.