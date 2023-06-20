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Film sahnesi gibi! Sipere giren Ukraynalı asker, önüne çıkan herkesi vurarak öldürdü

Dünya Haberleri

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken, cephe hattından servis edilen bir video özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi. Miğfere yerleştirilen aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Ukraynalı bir askerin, Rus birliklerinin kazdığı siperlere girdiği, yer yer el bombasıyla alan yaratarak karşısına çıkan herkesi vurarak öldürdüğü anlar yer aldı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna Rusya Dünya Güncel Haberler

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