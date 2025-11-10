Haberler

Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'de askeri hapishanede Filistinli bir esire tecavüz edildiğine ilişkin görüntüleri basına sızdıran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

  • Eski İsrail askeri başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
  • Yifat Tomer-Yerushalmi, Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdırmak suçlamasıyla 10 günlük ev hapsinde tutuluyordu.
  • Yifat Tomer-Yerushalmi'nin aşırı dozda ilaç kullandığı belirlendi ve hayati tehlikesi bulunmuyor.

İsrail'de Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdırmak suçlamasıyla ev hapsinde tutulan eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'na sabah 06.50'de gelen ihbarla Yerushalmi'nin evine sağlık görevlilerinin gönderildiği bildirildi.

AŞIRI DOZDA İLAÇ KULLANMIŞ

Haberde, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırılan Yerushalmi'nin bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı, aşırı dozda ilaç kullandığının belirlendiği kaydedildi.

10 GÜNLÜK EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

İsrail askerlerinin Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran eski askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'ye 10 günlük ev hapsi verilmişti. Yerushalmi'nin gözaltına alındığı 2 Kasım'da cep telefonunu denize attığından şüpheleniliyordu. İsrail polisi, Yerushalmi'nin cep telefonunu bulmak için Tel Aviv yakınındaki sahilde dalgıçlarla arama gerçekleştirmişti.

Eski başsavcı Yerushalmi'nin, İsrail'deki Sde Teiman Hapishanesi'nde, askerlerin Filistinli bir esire tecavüz ettiği anların güvenlik kamerası kaydını basına sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Aşırı sağcı bakanlar ve grupların baskısı sonucu geçen hafta görevinden istifa eden Yerushalmi, 2 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Deprem bu kez uykuda yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıA Tan:

Buyrun cenaze merasımıne bu kendı mılletıne bıle acımaz

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeep horizon:

BOKSAD ın işi

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Bizde de ranzadan düşerler

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Okan Buruk'tan oyuncularına bomba sitem

Oyuncularına öyle böyle sitem etmedi: Bugün asla...
Yok böyle maç! Mourinho son saniye golüyle yıkıldı

Son saniye golüyle yıkıldı
Mardin'de kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü

Kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

O tezahürat ortalığı karıştırdı
Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümünde ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Ünlüler tek yürek oldu, Ata'ya saygı mesajları yağdı
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Bilanço ağır

Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Bilanço ağır
Dolmabahçe'de oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

Dolmabahçe'de oluşan yoğunluk havadan görüntülendi
2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü

2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı yüzünden öldürüldü
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.