Filistin, Trump'ın Gazze'deki Barış Planını Memnuniyetle Karşıladı

FİLİSTİN Devlet Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik planını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşın sona ermesi için yürüttüğü 'samimi ve kararlı çabaların memnuniyetle karşılandığı' belirtildi. Açıklamada, Filistin'in Trump'ın 'barışa giden bir yol bulacağına inandığı' ifade edilerek, Gazze'deki savaşın sonlandırılması için ABD, bölge ülkeleri ve uluslararası ortaklarla kapsamlı bir anlaşma üzerinde çalışmaya hazır olunduğu kaydedildi.

Söz konusu anlaşmanın; Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılmasını, Filistin halkının korunmasına yönelik mekanizmaların kurulmasını, ateşkese riayet edilmesini, güvenliğin sağlanmasını, ilhak ve zorla yerinden etmelerin durdurulmasını ve İsrail'in Gazze'den tam olarak çekilmesini içermesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, işgalin sona ermesiyle birlikte Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün birleşmesi, iki devletli çözüme dayalı adil barışın tesis edilmesi ve bağımsız, egemen, demokratik ve silahsızlandırılmış bir Filistin Devleti'nin İsrail ile yan yana barış içinde yaşamasının hedeflendiğini bildirildi.

Açıklamada ayrıca, New York'taki Uluslararası Konferans'ta taahhüt edilen reform programına bağlı kalındığı, savaşın bitiminden sonraki bir yıl içinde seçimlerin yapılacağı ve Filistin'de 'tek sistem, tek hukuk ve tek meşru güvenlik gücü' ilkesinin benimseneceği ifade edildi.