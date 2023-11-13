Filistin için hafıza merkezi kuruluyor: Palestine Academia

İsrail'in insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Filistin için bir hafıza merkezi kuruluyor. Amaç İsrail'in Filistin'e yönelik savaş suçu niteliğindeki müdahalelerini ve sivillere insanlık dışı uygulamalarını dünya kamuoyuna duyurmak olacak.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze'deki insanlık dramını görünür kılarak dünya kamuoyuna duyurabilmek amacıyla bir hafıza merkezi oluşturuluyor.

FİLİSTİN DAVASI İÇİN HAFIZA MERKEZİ

Gerçek, her zaman haykırır sloganıyla oluşturulacak Palestine Academia'nın açıklaması şöyle: "Filistin Davası için bir hafıza merkezi oluşturuyoruz. Filistin Davası ile ilgili hazırlanan raporlara, yapılan akademik çalışmalara tek merkezden ulaşılmasını sağlamak için herkesin kullanımına ve katkısına açık bir web sitesi hazırladık.

Sitede şimdilik Türkçe ve İngilizce içerikler yer alacaktır. Önümüzdeki süreçte Fransızca ve Arapça içerikleri de eklemeyi planlamaktayız.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını, savaş suçu niteliğindeki müdahalelerini ve sivil halka uyguladığı insanlık dışı uygulamaları görünür kılarak dünya kamuoyuna duyurabilmek, aynı zamanda tarihe not düşmek için telif sorunu olmayan gibi içerikleri editor@palestineacademia.com adresine gönderebilirsiniz."