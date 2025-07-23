Filistin'de Açlıktan 10 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 kişinin açlıktan yaşamını yitirdiği açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıplarının 111'e çıktığını duyurdu.