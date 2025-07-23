Filistin'de Açlıktan 10 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Filistin'de Açlıktan 10 Kişi Daha Hayatını Kaybetti
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Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte açlıktan 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybının 111'e ulaştığını açıkladı.

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 kişinin açlıktan yaşamını yitirdiği açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıplarının 111'e çıktığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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