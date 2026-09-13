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Filipinler'deki yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi

Filipinler'deki yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi
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FİLİPİNLER açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

FİLİPİNLER açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

Filipinler Sahil Güvenliği, Filipinler açıklarında yolcu feribotunda 10 Eylül'de çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden 41 kişinin daha cesedine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya yükseldiği bildirildi. Açıklamada, kayıp 13 kişiden ise henüz haber alınamadığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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