Filipinler'deki Depremde Ölü Sayısı 72'ye Yükseldi

Filipinler'in Palompon bölgesinde 30 Eylül'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 72'ye ulaştı. Ayrıca, 597 evin hasar gördüğü belirtiliyor.

FİLİPİNLER'in Palompon bölgesinde 30 Eylül'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 72'ye yükseldi.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, 6.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi. Filipinler'in Palompon bölgesinde 30 Eylül'de meydana gelen depremde toplam 597 evin hasar gördüğü ve bunların 501'inin 'kısmen hasarlı', 96'sının ise 'tamamen hasarlı' olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
