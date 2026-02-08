Filipinler'de tropikal fırtına: 12 ölü
Filipinler'de etkili olan Penha tropikal fırtınası, şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına yol açarak 12 kişinin ölümüne sebep oldu. Yaklaşık 460 bin kişi etkilendi.
FİLİPİNLER'de Penha tropikal fırtınasının yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler Sivil Savunma Ofisi Sözcüsü Junie Castillo, ülkede etkili olan Penha tropikal fırtınası kaynaklı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, tropikal fırtınadan yaklaşık 460 bin kişinin etkilendiği, 16 bin 528 ailenin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya