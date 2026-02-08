Haberler

Filipinler'de tropikal fırtına: 12 ölü

Filipinler'de tropikal fırtına: 12 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'de etkili olan Penha tropikal fırtınası, şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına yol açarak 12 kişinin ölümüne sebep oldu. Yaklaşık 460 bin kişi etkilendi.

FİLİPİNLER'de Penha tropikal fırtınasının yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Sivil Savunma Ofisi Sözcüsü Junie Castillo, ülkede etkili olan Penha tropikal fırtınası kaynaklı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, tropikal fırtınadan yaklaşık 460 bin kişinin etkilendiği, 16 bin 528 ailenin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi

Belediye başkanına kıyafeti üzerinden küstah sözler
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık

"İran'da bunu yaptık, insanlar da sokaklara döküldü"
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında

Süper Lig ekibine deplasmanda saldırı: Can güvenliğimiz tehdit altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

Emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam