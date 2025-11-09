Haberler

Filipinler'de Tayfun Felaketi: Ölü Sayısı 224'e Yükseldi

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nun neden olduğu sel ve şiddetli rüzgarlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 224'e yükseldi. Ayrıca, Fung-wong isimli süper tayfun nedeniyle 1 milyon kişi tahliye edildi.

FİLİPİNLER'de Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 224'e yükseldiği bildirildi.

Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 224'e yükseldiğini, 109 kişinin de kaybolduğunu duyurdu. Tayfundan 3 milyondan fazla kişinin etkilendiği belirtilen açıklamada, 74 binden fazla binanın hasar aldığı aktarıldı.

FİLİLPİNLER'DE SÜPER TAYFUN 'FUNG-WONG' ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Filipinler'de hızı saatte 185 kilometreye ulaşan süper tayfun Fung-wong nedeniyle 11 bölgede yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edildiği açıklandı. Tayfunun en yüksek seviye olan seviye 5'e ulaşması sonrası ülkenin geniş bir kesiminde fırtına uyarı sinyalleri verildi. Bazı bölgelerde ise elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Yetkililer, Filipinler'in kuzeyinde yarın ve 11 Kasım'da okullar ile çoğu kamu kurumunu kapatma kararı aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
