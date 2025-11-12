Filipinler'de Tayfun Felaketi: 27 Ölü, 2 Kayıp

FİLİPİNLER'de etkili olan Fung-wong Tayfunu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 27'ye ulaştığı bildirildi.

Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), ülkede etkili olan Fung-wong Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de halen kayıp olduğunu duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada ayrıca, ülkede etkili olan bir diğer tayfun olan Kalmaegi ile birlikte iki tayfun nedeniyle milyonlarca kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, yolların ve köprülerin de dahil olduğu önemli altyapılar ile evlerin hasar gördüğü belirtildi.