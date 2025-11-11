Haberler

Filipinler'de Tayfun Faciası: 250 Ölü

Filipinler'de Tayfun Faciası: 250 Ölü
Güncelleme:
Filipinler'de Kalmaegi ve Fung-wong tayfunları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250'ye ulaştı. Yaşanan felakette milyonlarca kişi evlerini terk ederken, önemli altyapı hasar gördü.

FİLİPİNLER'de etkili olan Kalmaegi ve Fung-wong tayfunları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 250'ye ulaştığı bildirildi.

Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 232'ye yükseldiğini, 112 kişinin de kaybolduğunu duyurdu. Yaşamını yitirenlerin çoğunun Cebu eyaletinden olduğu kaydedildi.

Filipinler Sivil Savunma Bürosu (OCD) ise ülkede etkili olan bir diğer tayfun Fung-wong'un yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e ulaştığını açıkladı.

Yetkililer, iki tayfun nedeniyle milyonlarca kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve yollar ile köprüler de dahil olmak üzere önemli altyapıların ve evlerin hasar gördüğünü aktardı.

