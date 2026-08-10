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Filipinler'de Tropikal Siklonlar ve Muson Yağmurları: 12 Can Kaybı

Filipinler'de Tropikal Siklonlar ve Muson Yağmurları: 12 Can Kaybı
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Filipinler'de etkili olan Luis ve Maymay tropikal siklonları ile muson yağmurları sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı ve 8 kişi kayboldu. Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Lawrance Mina, şiddetli hava koşullarından yaklaşık 1,3 milyon kişinin etkilendiğini ve 58 bin 650 kişinin tahliye merkezlerinde bulunduğunu açıkladı.

FİLİPİNLER'de tropikal siklonlar ve muson yağmurları sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filipinler basını, Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Lawrance Mina'nın, ülkede etkili olan Luis ve Maymay tropikal siklonları ile muson yağmurlarına ilişkin açıklamasını yayımladı. Mina, şiddetli yağışlar ve toprak kayması gibi olaylarda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını, 8 kişinin de kaybolduğunu duyurdu. Ülkede yaklaşık 1,3 milyon kişinin şiddetli hava koşullarından olumsuz etkilendiği kaydeden Mina, 58 bin 650 kişinin tahliye merkezlerinde bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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