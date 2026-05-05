Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama

FİLİPİNLER'deki Kanlaon Yanardağı'nda sabah saatlerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Filipinler'in Negros Adası'ndaki Kanlaon Yanardağı'nda sabah saatlerinde meydana gelen patlamada, kül bulutunun yaklaşık 800 metre yüksekliğe kadar yükseldiği belirtildi. Yetkililer, son 24 saat içinde yanardağda birden fazla kül salınımı ve volkanik sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Ani patlama ve kül yağışı riskine karşı bölge sakinlerine uyarıda bulunan yetkililer, yerleşim yerlerinde tedbirlerin artırıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı