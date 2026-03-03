Haberler

Filipinler'de helikopter kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Filipinler'de helikopter kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in Rizal eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

FİLİPİNLER'in Rizal eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Filipinler'in başkenti Manila'dan havalanan ve Quezon eyaletine gitmekte olan Bell 505 tipi helikopter, saat 07.30 sıralarında Rizal eyaletine bağlı Pililla bölgesinde düştü. Yerel makamlardan yapılan açıklamada, helikopterdeki bir kişinin olay yerinde, diğer kişinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kazadan yaralı kurtulan 3 kişiden biri olan pilotun durumunun kritik olduğu ancak bilincinin açık olduğu ifade edildi. Emniyet yetkilileri, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi (CAAP), açık havada meydana gelen kazanın nedenini belirlemek üzere kaza kırım ve inceleme ekibinin görevlendirildiğini duyurdu. Yetkililer, teknik incelemelerin ardından kazanın kesin nedeninin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Bekleneni yaptı!
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı

Fatma öğretmene okulunda veda! Dillerde aynı slogan vardı
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Burhan'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına Burhan'dan sert tepki