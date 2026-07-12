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Filipinler'de 'Bavi Tayfunu' nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de 'Bavi Tayfunu' nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti
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Filipinler'de Bavi Tayfunu ve güneybatı musonunun yol açtığı afetlerde 17 kişi hayatını kaybetti, 514 binden fazla kişi etkilendi.

FİLİPİNLER'de 'Bavi Tayfunu' ile güneybatı musonunun yol açtığı afetlerde 17 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler basını, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi'nin (NDRRMC) açıklamasını yayımladı. 'Bavi Tayfunu' ve güneybatı musonunun neden olduğu afetlerde 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 514 binden fazla kişinin de afetlerden etkilendiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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