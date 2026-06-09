Filipinler'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi
Filipinler'in Mindanao bölgesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 32'ye yükseldi, 134 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
FİLİPİNLER'in Mindanao bölgesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 32'ye yükseldi.
Filipinler'in Mindanao Adası bölgesinde dün meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde 32 kişinin hayatını kaybettiği, 134 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve can kaybının artabileceğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı