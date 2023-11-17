Filipinler'de 7,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, Davao Occidental kentinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremi duyurdu. Henüz can kaybı ya da yaralanma bildirimi yok.

1. Davao kentinde deprem sırasında bir inşaat sahasındaki vincin yıkılışı (Görüntü: Reymark Ayala Leopoldo)

2. Deprem sırasında General Santos kentindeki bir alışveriş merkezi

3. Depremden sonra General Santos kentindeki bir alışveriş merkezi (Görüntü: Ry Llanes)

4. Deprem sırasında Davao kentindeki bir mağazanın güvenlik kamerası görüntüleri (Görüntü: Tin Alfad)

5. Davao kentindeki bir alışveriş merkezini tahliye eden insanların çeşitli görüntüleri (Görüntü: Reyna Jane I. Ramos)

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, ilk belirlemelere göre 7,2 büyüklüğünde ve açık denizde meydana gelen bir depremin, Cuma günü öğleden sonra Filipinler'in güneyindeki Davao Occidental kentini vurduğunu duyurdu.

Enstitü, yerel saatle 16.14'te meydana gelen depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde ve Sarangani kasabasının yaklaşık 30 kilometre güneybatısında gerçekleştiğini belirtti.

Enstitü, tektonik depremin artçı sarsıntıları tetikleyeceğini ve hasara yol açacağını kaydederken, henüz herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirimi gelmedi.

Sarsıntı, General Santos kenti ve çevre eyaletler dahil olmak üzere Mindanao adasındaki yakın bölgelerde de güçlü şekilde hissedildi.

Adalardan oluşan Filipinler, Pasifik Ateş Çemberi'ne yakın olduğu için ülkede sismik aktiviteler sıklıkla görülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Davao'dan bildiriyor. (XHTV)