Filipinler'in güneyinde 6.2 büyüklüğünde deprem

FİLİPİNLER'in güneyindeki Davao Oriental eyaletinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'in Davao Oriental eyaletine bağlı Pondaguitan'ın 67 kilometre güneydoğu açıklarında 6.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. 111,9 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı