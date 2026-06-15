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Filipinler'in güneyinde 6.2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyinde 6.2 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'in güneyindeki Davao Oriental eyaletinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 111,9 kilometre derinlikteki sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.

FİLİPİNLER'in güneyindeki Davao Oriental eyaletinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'in Davao Oriental eyaletine bağlı Pondaguitan'ın 67 kilometre güneydoğu açıklarında 6.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. 111,9 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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