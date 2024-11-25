Fidel Castro, 90 Yaşında Hayatını Kaybetti
Küba'nın eski devlet başkanı ve komünist devrimin lideri Fidel Castro, 25 Kasım 2016'da 90 yaşında vefat etti. 20. yüzyılın en uzun süre görevde kalan liderlerinden biri olan Castro'nun hayatı detaylı bir videoda.
Küba'nın eski devlet başkanı ve komünist devrimin lideri Fidel Castro, 25 Kasım 2016'da, 90 yaşında hayatını kaybetti.
20. yüzyılın en uzun süre görevde kalan liderlerinden olan ve ABD'nin burnunun dibinde komünist bir yönetim kuran Castro'nun hayatı videomuzada.