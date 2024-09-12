Türk Yetkililer Taşkent'te Üçlü Toplantı Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile Taşkent'te önemli bir üçlü toplantı gerçekleştirdi. Toplantının içeriği detaylandırılmadı, ancak iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.