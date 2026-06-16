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Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'daki programı sürüyor. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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