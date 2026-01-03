Haberler

FBI, North Carolina'da Yılbaşı Gecesi Olası Terör Saldırısını Engelledi

FBI, North Carolina'da yılbaşı kutlamalarını hedef alan bir terör saldırısını engellediğini açıkladı. DEAŞ ideolojisiyle hareket eden 18 yaşındaki Christian Sturdivant, yerel güvenlik güçleriyle yapılan ortak operasyonla durduruldu.

FBI, North Carolina eyaletinde yılbaşı gecesi planlanan olası bir terör saldırısını engellediğini açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), North Carolina'da yılbaşı kutlamalarını hedef alan muhtemel bir terör girişiminin önlendiğini duyurdu. FBI'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, DEAŞ ideolojisini benimseyen bir saldırganın eyleminin engellendiği belirtildi. FBI, yerel güvenlik güçleriyle ortak yürütülen çalışma neticesinde, doğrudan terör örgütünden ilham alan şüphelinin durdurulduğunu kaydetti.

Konuya ilişkin daha sonra düzenlenen basın toplantısında ise yetkililer, zanlının 18 yaşındaki Christian Sturdivant olduğunu açıkladı. Sturdivant'ın yaklaşık bir yıldır DEAŞ etkisinde kalarak söz konusu saldırı hazırlığını sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
