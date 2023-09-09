Fas'ta Şiddetli Deprem: En Az 632 Kişi Öldü

Fas'ın merkezini vuran 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 632 kişi hayatını kaybetti. Deprem, Marakeş'in 71 km güney batısında Yüksek Atlas Dağları'nda meydana geldi. Bölgede hasar gören binalar ve sokaklar görüntülendi. Depremin etkisiyle elektrik ve telefon hatları kesildi.

Fas İçişleri Bakanlığı, 6,8 büyüklüğündeki şiddetli bir depremin Fas'ın merkezini vurduğunu ve en az 632 kişinin öldüğünü açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin merkez üssünün Marakeş'in 71 km güney batısında Yüksek Atlas Dağları'nda, 18,5 km derinlikte olduğunu açıkladı.

Deprem yerel saatle 23:11'de meydana geldi. Depremden 19 dakika sonra 4,9 şiddetinde bir artçı şok meydana geldi.

Bakanlık, Marakeş'te ve güneyde depremden etkilenen bölgelerde ölümlerin olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Geçici bir rapora göre, deprem el-Hauz, Marakeş, Ouarzazat, Azilal, Chichaoua ve Taroudant bölgelerinde oldu" denildi ve 600'den fazla kişinin öldüğü, en az 329 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

X'te (eski adıyla Twitter) yayınlanan doğrulanmamış video görüntülerinde hasar görmüş binalar ve moloz yığınına dönmüş sokaklar görülüyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir bölge sakini, Marakeş'in eski kentindeki bazı binaların çöktüğünü söyledi.

Yerel halkın, şehrin güçlü artçı şoklarla sarsılması ihtimaline karşı evlerinin dışında kalmaya karar verdiği söyleniyor.

Tarihi kentteki bir başka depremzede AFP ajansına yaptığı açıklamada, "İnsanlar şok ve panik içindeydi. Çocuklar ağlıyordu ve ebeveynler perişan haldeydi" dedi.

Elektrik ve telefon hatlarının 10 dakika boyunca kesik olduğunu ekledi.

AFP ayrıca bir ailenin yıkılan bir evin enkazında mahsur kaldığını ve Marakeş'te çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Yüksek Atlas Dağları'nın yerleşime uzak bir bölgesinde meydana gelen depremin merkez üssünün nispeten sığ olduğu ve sarsıntıların yaklaşık 350 km uzaklıktaki başkent Rabat'ın yanı sıra Kazablanka ve Essaouira'da da hissedildiği bildirildi.