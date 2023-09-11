Fas'ta Deprem: Ölü Sayısı 2.681'e Yükseldi

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2.681'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 2.501 olarak açıklandı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fas'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e, yaralı sayısı ise 2 bin 501'e yükseldi.

Fas'ın El-Huz bölgesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 681'e, yaralı sayısının ise 2 bin 501'e yükseldiği duyuruldu. Bakanlık, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktararak, ekiplerin zamana karşı yarıştığını vurguladı.

Fas, şu ana kadar koordinasyon eksikliğinin çalışmaları olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle sadece İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arama kurtarma ekibi gönderme teklifine olumlu yanıt verirken, gerekli görüldüğü durumda diğer ülkelerden de yardımların kabul edilebileceğini açıkladı.

Türkiye'den 265 kişilik ekip gitmeye hazır

Türkiye de Fas'a yardım teklif edenler ülkeler arasında yer aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personelin harekete hazır olduğunu belirterek, bin adet çadırın bölgeye ulaştırılması için yetkililerden çağrı beklendiğini aktardı. - MARAKEŞ