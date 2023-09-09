Fas'ta 7 büyüklüğündeki depremde tarihi cami yıkıldı

Fas'ın birçok kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde, Muvahhidler döneminde inşa edilen tarihi caminin bir kısmı yıkıldı. Ayrıca, Marakeş'in surları ve tarihi evler de zarar gördü. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1305'e yükseldi.

Fas'ın birçok kentinde yıkıma neden olan 7 büyüklüğündeki depremde, 12. yüzyılda Muvahhidler döneminde inşa edilen, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki caminin bir kısmı yıkıldı.

Fas medyası ve sosyal medya hesaplarında, dün meydana gelen depremin ardından bir kısmı yıkılan Marakeş yakınlarındaki Tinmel köyünde yer alan tarihi cami "Mescid el-Azam"ın görüntüleri paylaşıldı.

Kuzey Afrika ve Endülüs'te hüküm süren Berberi hanedanı Muvahhidler döneminde 1154 yılında inşa edilen "Mescid el-Azam" 1995'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.

Öte yandan, deprem Marakeş'i çevreleyen surların ve kentin Eskişehir bölgesindeki tarihi kırmızı evlerin bir kısmının da çökmesine neden oldu.

Marakeş sakinleri ve çok sayıda turist artçı sarsıntıların devam ettiği deprem gecesini sokaklarda geçirdi.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1305'e, yaralıların 1832'ye yükseldiğini açıklamıştı.