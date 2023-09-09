Fas Ordusu Depremzedelere Yardım İçin Müdahale Birimlerini Görevlendirdi

Fas ordusu, ülkede dün gece meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere destek için müdahale birimlerinin yanı sıra uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, mühendislik araçları ve lojistik merkezlerin konuşlandırıldığını duyurdu. Depremde şu ana kadar 820 kişi hayatını kaybetti, 672 kişi yaralandı.

Fas ordusu, ülkede dün gece meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere destek için müdahale birimlerinin yanı sıra uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, mühendislik araçları ve lojistik merkezlerin konuşlandırıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Kraliyet Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanı ve Genelkurmay Başkanı Kral 6. Muhammed'in müdahale etmesi için orduya verdiği talimatın ardından, yerel yetkililerle iletişim ve koordinasyon sağlamak amacıyla Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ve askeri garnizonların üst düzey komutanları düzeyinde gerekli önlemler alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, depremden etkilenen bölgelere gerekli desteğin sağlanması amacıyla müdahale birimlerinin yanı sıra uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, mühendislik araçları ve lojistik merkezlerin olay yerine konuşlandırıldığı kaydedildi.

Fas'ta dün yerel saatle 23.10'da meydana gelen, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 820 kişi hayatını kaybetti, 672 kişi yaralandı. Ekipler, yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor.