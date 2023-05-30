Fas Kralı 6. Muhammed'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Fas Kralı 6. Muhammed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Fas resmi haber ajansı MAP'de yer alan habere göre, Kral 6. Muhammed seçimdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı.

Fas Kralı 6. Muhammed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Fas resmi haber ajansı MAP'de yer alan habere göre, Kral 6. Muhammed seçimdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı.

Kral 6. Muhammed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türk halkının daha fazla ilerleme ve refahı için liderlik yapacağı yolda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Fas ilişkilerinin olumlu seyrinden duyduğu memnuniyetinin altını çizen 6. Muhammed, iki ülke ilişkilerini güçlendirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmaya devam etme konusunda isteğini kaydetti.