Faruk Acar'dan Gazze'deki Saldırıya Tepki

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Gazze'de Nasır Hastanesi'nin saldırıya uğramasına ilişkin, "Yaralılara uzanan ellere yapılan ikinci saldırı, insanlık değerlerinin yerle bir edildiğini gösterdi. Filistin'in sesi asla susturulamayacak, adalet mutlaka tecelli edecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gazze'nin güneyinde Nasır Hastanesi bombalandı; 4'ü gazeteci 15 canı yitirdik. Yaralılara uzanan ellere yapılan ikinci saldırı, insanlık değerlerinin yerle bir edildiğini gösterdi. Hakikati dünyaya aktaran gazetecilerin hedef alınması, bu vahşetin gizlenmek istendiğinin kanıtıdır. Sivilleri, hastaneleri ve basını vuran zihniyet, uluslararası hukuku ayaklar altına almıştır. Susmak suçtur, sessizlik ortaklıktır. Filistin'in sesi asla susturulamayacak, adalet mutlaka tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.