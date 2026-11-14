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FAA, komuta merkezinin talimatıyla ABD'deki tüm havalimanlarında kalkışları durdurdu

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FAA, komuta merkezinin talimatıyla ABD'deki tüm havalimanlarında kalkışları durdurdu
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FAA, olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçesiyle ülke genelinde uçuşları durdurdu; komuta merkezinin talimatıyla tüm havalimanlarında kalkışlar durdu. Uluslararası uçuşlar durum bazında yönetilecek; öncesinde hava trafik kontrolü iletişim sistemlerinde sorunlar bildirilmişti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle" ülke genelinde uçuşları durdurdu. 13 Kasım Cuma günü havacılık idaresi, "komuta merkezinin talimatıyla tüm havalimanlarında kalkışların durdurulduğunu açıkladı. FAA, uluslararası uçuşların ise her bir durum özelinde yönetileceğini belirtti.İdare, tüm hava trafiğini durdurmasından saatler önce hava trafik kontrolü iletişim sistemlerinde ciddi sorunlar bildirmişti.Ayrıntılar geliyor...

BBC
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