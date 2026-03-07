Haberler

MSB kaynakları: Kuzey Kıbrıs'a F-16 gönderilmesi gündemde

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğini artırmak amacıyla F-16 uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini açıkladı. Bu gelişme, Kıbrıs'taki askeri durumun gerginleşmesiyle bağlantılı olarak ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin sağlanması için F-16 uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini açıkladı.

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" denildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti de adadaki İngiliz askeri üssüne yapılan insansız hava aracı saldırısının ardından Londra'yı eleştirmişti.

Kıbrıs'ın İngiltere Büyükelçisi Dr. Kiryakos Kouros, BBC'de yayımlanan Newsnight programına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin bilgi paylaşımı konusunda "hayal kırıklığına uğradıklarını" söylemişti.

Öte yandan İngiliz Savunma Bakanlığı kaynakları, geçtiğimiz haftalarda hava savunmasını güçlendirmek için Kıbrıs'taki üslerine 400 ek personel konuşlandırdığını açıklamıştı.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasının ardından başlayan savaşta Kıbrıs'taki İngiliz üssü Akrotiri'ye 1 Mart Pazar gecesi bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleşti.

İngiltere, Türkiye ve Yunanistan adanın garantör ülkeleri.

