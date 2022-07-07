Evli çift, çok ünlü bir otelin havuzunda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi

Hong Kong'un North Point bölgesindeki çok ünlü bir otelin havuzunda gündüz saatlerinde kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren ve evli oldukları iddia edilen çift, çevredeki vatandaşlar tarafından kameraya alındıktan sonra şikayet edildi.

"YAPTIKLARI YASA DIŞI, HAPİS GEREKİYOR"

Olayın ardından yerel basına açıklamalarda bulunan avukat Albert Luk Wai-hung, çiftin halka açık bir noktada cinsel ilişkiye girmesinin yasalara aykırı olduğunu belirterek, hapis cezası almaları gerektiğini savundu.

VİDEOYU ÇEKEN DE SUÇLANDI

Diğer yandan olay anını videoya alan kişiye yönelik de suçlama yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan başka bir avukat ise evli çiftin videosunu çeken kişinin 'özel hayat haklarını ihlal etmek' suçundan suçlu olabileceğini dile getirdi.