Evli adam, başka kadınla basıldı! Karısının verdiği ceza hem üzdü hem güldürdü

Yurtdışında meydana gelen olaya göre bir adam, karısını aldatırken yakalandı. Karısı ise adama "Boşanma mı kırbaç mı?" diyerek iki seçenek sundu. Kırbacı seçen adamın karısından dayak yediği anlar izleyenleri hem üzdü, hem de güldürdü.

Yurtdışında meydana gelen bir olay, adeta ağızları açık bıraktı. İsmi henüz bilinmeyen bir kadın, kocasını kendisini aldatırken yakaladı.

İKİ SEÇENEK SUNDU

Uğradığı ihanetin ardından kocasına iki seçenek sunan kadın, "Boşanalım mı yoksa kırbaç cezası mı? istersin" diye sordu. Kocasının "Kırbaç" şıkkını seçmesinin ardından harekete geçen kadın, ihaneti affetmedi.

ODUN KÜREĞİYLE KALÇASINI KIZARTTI

Kocasına sinirlendiği her halinden belli olan kadın, eline aldığı odun küreğiyle dakikalarca kocasını dövdü. Adamın verdiği tepkiler yürek sızlatırken, ikilinin içinde bulunduğu durum ise bazı kişilerin tebessüm etmesine neden oldu.