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Evin arka bahçesinde kazı yapan yetkililer, toprağın içinde korkunç bir manzarayla karşılaştı

Dünya Haberleri

Birmingham Handsworth'taki bir evin arka bahçesinde kazı gerçekleştiren polis ekipleri, haftalar süren çalışmanın ardından çocuğa ait olduğu düşünülen insan kalıntıları buldu. Evde yaşayan 40'lı yaşlardaki kadın ve erkek gözaltına alındı.

İngiltere'nin Birmingham kentinde kayıp bir çocuğu arayan ekipler, ihbar gelen evin arka bahçesinde kazı çalışmasına başladı. Haftalar süren kazı çalışmasının ardından arka bahçede insan kemikleri bulundu.

ÇOCUĞA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yapılan ilk araştırmalarda kemiklerin kayıp çocuğa ait olduğu belirlendi. Olayın hemen ardından evde yaşayan 40 yaşındaki erkek ve 41 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Çocuğun bu iki kişi tarafından öldürülüp gömülmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Evin arka bahçesinde kazı yapan yetkililer, toprağın içinde korkunç bir manzarayla karşılaştı

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELİRLENECEK

Ülkede geniş yankı uyandıran olayla ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde belli olacak. Topraktan kemikleri çıkarılan 16'lı yaşlardaki çocuğa otopsi işlemi uygulanacak. Aynı zamanda gözaltına alınan 2 şahsın sorgulama işlemleri devam ediyor.

Evin arka bahçesinde kazı yapan yetkililer, toprağın içinde korkunç bir manzarayla karşılaştı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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