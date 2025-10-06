Everest Dağı'nda Şiddetli Kar Fırtınası, 1000 Kişiyi Mahsur Bıraktı

EVEREST Dağı'nın doğu yamaçlarında etkili olan şiddetli kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 1000 kişinin kamplarda mahsur kaldığı bildirildi.

Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında etkili olan şiddetli kar fırtınası, bölgedeki kamplarda kalan yüzlerce kişinin mahsur kalmasına neden oldu. Yetkililer, Everest Dağı'nda binlerce metreyi aşan yükseklikteki kamplara ulaşımı engelleyen kar kütlelerinin temizlenmesi için harekete geçildiğini belirtti. Dağda yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığı ve dağın Çin'in Tibet Özerk Bölgesi tarafında yüzlerce köylü ile kurtarma ekibinin seferber edildiği aktarıldı.