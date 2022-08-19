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Uçağın 2 pilotu da uyuyakaldı! Otomatik pilot devreden çıkınca alarm sesleri yükseldi

Uçağın 2 pilotu da uyuyakaldı! Otomatik pilot devreden çıkınca alarm sesleri yükseldi

Etiyopya Hava Yolları'na ait uçağın 2 pilotu seyir halindeyken uyuyakaldı. Kulenin çağrılarına bir türlü yanıt vermeyen pilotlar, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı.

The Aviation Herald'ın haberine göre, Hartum- Addis Ababa seferini yapan Boeing 737-800 model uçağın pilotları uyuyakalınca uçak yaklaşık 25 dakika geç iniş yapmak zorunda kaldı.

DEFALARCA İLETİŞİM KRUMAYA ÇALIŞTILAR

Hava trafik kontrolörleri defalarca pilotlara ulaşmaya çalışsa da iletişim kurmayı başaramadı. Pilotlar, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı.

Hava yolu şirketi konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Dünya

Addis Ababa Boeing 737 Etiyopya Dünya Güncel Haberler

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