Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom
ABD ve İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemelerinin ardından tüm dünya gözünü Orta Doğu'ya çevirmişken Afrika'da da ipler geriliyor. Eritre güçlerinin Tigray bölgesine girdikten sonra işlediği insan hakları ihlalleri ve yağmalamalara ilişkin konuşan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, "Onları iyi tanıyoruz. Etiyopya halkına yeniden zarar verme fırsatı vermeyeceğiz. Eğer bir girişimde bulunurlarsa bunun son girişimleri olacağına inanıyorum" dedi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Eritre güçlerinin Tigray bölgesine girdikten sonra işlediği insan hakları ihlalleri ve yağmalamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İYİ NİYETLE BAŞLADIK AMA KÖTÜLÜKLE KARŞILANDIK"

Etiyopya ordusu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaşanan çatışmalar sırasında Eritre güçlerinin bölgede çok sayıda insanlık dışı eylemde bulunduğunu belirten Ahmed, "İyi niyetle başladık ama kötülükle karşılandık." diye konuştu. Ahmed, Tigray ile yapılan savaşta Eritre ordusunun başlangıçta verdiği desteği takdir ettiklerini ifade ederek, bu desteğin daha sonra işlenen kötülükleri örtbas edemeyeceğini söyledi.

Etiyopya'dan Eritre hükümetine uyarı: Son girişiminiz olurEtiyopya Başbakanı Abiy Ahmed

EĞER BİR GİRİŞİMDE BULUNURLARSA BUNUN SON GİRİŞİMLERİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Eritre askerlerinin Tigray'ın çeşitli şehirlerinde işlediği suçlara ilişkin detayları paylaşan Ahmed, hükümetin o dönemde Tigray güçleriyle çatışmada olduğunu, dolayısıyla dış müdahalelere karşı kendini savunamadığını vurguladı. Ahmed, Eritre hükümetinin kalkınmayı ve barışçıl güç transferini öncelemediğini belirterek, şunları söyledi: "Onları iyi tanıyoruz. Etiyopya halkına yeniden zarar verme fırsatı vermeyeceğiz. Eğer bir girişimde bulunurlarsa bunun son girişimleri olacağına inanıyorum."

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER SON 25 YILDIR GERGİN

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, 7 Şubat'ta Eritre Dışişleri Bakanı Osman Salih'e bir mektup göndermişti. Söz konusu mektupta, Eritre güçlerinin, uzun süredir Etiyopya toprakları içinde bulunduğu ve silahlı gruplara maddi destek sağladığı iddia edilmişti. Addis Ababa yönetimi sınır bölgelerinde yürütülen ortak askeri faaliyetleri de "açık saldırganlık eylemleri" olarak nitelendirmişti.

Etiyopya'dan Eritre hükümetine uyarı: Son girişiminiz olur

Mektupta, Eritre askerlerinin Etiyopya topraklarından derhal çekilmesi ve silahlı gruplarla her türlü işbirliğine son verilmesi çağrısında bulunulmuştu. İki ülke arasındaki ilişkiler, 1998-2000 yılları arasındaki sınır savaşından bu yana dönem dönem gerilirken, sınır hattındaki güvenlik kaygıları da sürüyor.

