Estonya, Rus Savaş Uçağı İhlalini NATO'ya Bildirdi

(ANKARA) - Estonya, Rus savaş uçaklarının dün sabah hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmesinin ardından diğer NATO üyeleriyle "acil istişare" talebinde bulundu. Rusya ihlal iddiasını reddetti.

Estonya hükümetine göre, üç Rus MiG-31 savaş uçağı "izinsiz olarak Estonya semalarına girdi ve toplamda 12 dakika boyunca" Finlandiya Körfezi üzerinde kaldı. İtalya, Finlandiya ve İsveç, NATO'nun doğu kanadını güçlendirme misyonu kapsamında jetlerini havalandırdı. Ancak Rusya hava sahasını ihlal ettiği iddialarını reddetti. Rusya Savunma Bakanlığı jetlerinin "planlı bir uçuşta" olduğunu, "uluslararası hava sahası kurallarına tam uygun hareket ettiklerini ve başka devletlerin sınırlarını ihlal etmediklerini" öne sürdü.

Son dönemde Polonya ve Romanya da Rus insansız hava araçlarının kendi hava sahalarını ihlal ettiğini belirtmişti. Polonya Rusya'ya ait bir insansız hava aracının bir konut binasına isabet ettiğini ileri sürmüş daha sonra bunun Polonya'nın hava savunma sistemine ait bir füze olduğu anlaşılmıştı.

Estonya'nın NATO'dan "acil istişare" talebinde bulunmasının ardından bu ay içinde ikinci kez bir NATO üyesi 4'üncü madde kapsamında talepte bulunmuş oldu. Polonya, da Rus insansız hava araçlarının hava sahasına girmesinin ardından aynı adımı atmıştı. NATO Antlaşması'nın 4'üncü maddesi, 32 üyeli ittifak içinde "acil istişarelerin" resmi olarak başlatılmasını gerekli kılıyor.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, "NATO'nun herhangi bir provokasyona yanıtı birlik içinde ve güçlü olmalıdır... Müttefiklerimizle ortak durum farkındalığını sağlamak ve atılacak ortak adımları kararlaştırmak için istişareyi gerekli görüyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya ile sınır komşusu olan Estonya, bu yıl beşinci kez hava sahası ihlali yaşandığını belirtti.