Eski sevgili eve zorla girmek isterken kızın babası tarafından vuruldu

ABD'nin Ohio Eyaleti'nde eski sevgilisinin evine zorla girmeye çalışan adam, kızın babası tarafından vurularak öldürüldü. O anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin Ohio Eyaleti'nin Sidney şehrinde yaşayan James Rayl, daha önce kendisinden ayrılan kız arkadaşının evine gitti. Rayl, daha sonra evin kapısını kırmak ve içeri girmek için kapıya saldırdı. Kapı zorlandığı için kırılmaya başladı.

"SİLAHIM VAR SENİ UYARIYORUM"

Kızın babası Mitch Duckro, "Silahım var, seni uyarıyorum" dedi. Ancak James Rayl evin kapısını kırmaya devam etti.Bunun üzerine Duckro, üç el ateş etti. İlk mermi saldırgan James Rayl'in sağ omzuna isabet etti.

Ardından James Rayl, kısa bir süre içinde arkasını döndü. O esnada geri kalan iki mermi sırtına ve sol omzuna isabet etti. Rayl, olay yerinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine Mitch Duckro'nun komşusu polisi aradı. Olay yerine gelen polis, herkesin ifadesini aldı ve Duckro'yu karakola götürdü.

MÜLKİYETİNİ SAVUNDU

Genç kız babasına teşekkür etti. "Kapıyı kırıp beni öldürecekti, hayatımı kurtardın" dedi. Yargılama sürecinde ise mahkeme jürisi Mitch Duckro'nun evinin kapısı kırıldığı, haneye tecavüz ihtimali doğduğu ve bunun kötü niyet göstergesi olduğu, dolayısıyla Mitch Duckro'nun "mülkiyetini savunma" hakkını kullandığına kanaat getirdi.

JAMES SUÇ İŞLEMEDİ

Öte yandan Mitch Duckro beraat etti. Ölen James Rayl'in ailesi ise "James suç işlemiyordu. Kapıyı birazcık zorladı o kadar. Onu sırtından vurup katletti. Ceza almasını talep ediyoruz" dedi.