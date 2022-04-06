Eski Devlet Başkanı Medvedev: Putin, Vladivostok'tan Lizbon'a uzanan bir imparatorluk kurmak istiyor

Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev, Telegram üzerinden yaptığı yayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Vladivostok'tan Lizbon'a uzanan bir Rus imparatorluğu kurmaya çalıştığını söyledi.

"RUSYA'NIN GÖREVİ UKRAYNA'YI NAZİLERDEN ARINDIRMAK"

Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'daki görevinin ülkeyi "Askerden ve Nazilerden arındırmak" olduğunu, bu görevlerin bir gecede tamamlanmayacağını ve sadece savaş alanında çözülmeyeceğini belirtti.

Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev.

"LİZBON'DAN VLADİVOSTOK'A KADAR UZANAN BİR AVRASYA"

Ukraynalıların bir kısmının "sahte söylentilerle dolu kanlı bilincini" değiştirmek gerektiğini öne süren eski devlet başkanı, mesajına emperyalist imalarla ve çok daha geniş bir planla devam etti:

"Hedef, Ukrayna'nın gelecek nesilleri için barış ve nihayet Lizbon'dan Vladivostok'a kadar uzanan bir Avrasya inşa etme olasılığı."