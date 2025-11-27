Haberler

Eski Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra'ya 14 Yıl Hapis Cezası

Eski Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra'ya 14 Yıl Hapis Cezası
Güncelleme:
Peru'nun eski devlet başkanı Martin Vizcarra, rüşvet suçundan 14 yıl hapis cezası aldı ve 9 yıl kamu hizmetinden men edildi. Vizcarra, suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu savundu.

ESKİ Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra'ya rüşvet suçundan 14 yıl hapis cezası verildiği ve kamu hizmetinden 9 yıl süreyle menedildiği bildirildi.

Peru basını, başkent Lima'da görülen duruşmada, ülkeyi 2018-2020'de yöneten Martin Vizcarra'nın, 2011-2014 döneminde Moquegua valisi olarak görev yaparken bazı iş insanlarından kamu ihalelerinde onları kayırmak için para aldığının iddia edildiğini duyurdu. Mahkeme, Vizcarra'yı rüşvet suçundan 14 yıl hapse mahkum ederken, 9 yıl süreyle kamu görevinde bulunmaktan da menetti.

Karara tepki gösteren Vizcarra, suçsuz olduğunu savunarak, "Özel sektör iş insanları, duruşma boyunca doğrulayamadıkları ifadeler verdiler, mahkumiyet kararını haklı çıkaracak hiçbir gerekçe yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
