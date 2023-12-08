Eski İsrail Genel Kurmay Başkanı ve Savaş kabinesi üyesi Gadi Eisenkot'un oğlu Gazze'de öldürüldü

İsrail'in eski Genel Kurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un asker olan 25 yaşındaki oğlu Gal Eisenkot, Gazze'de meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Başbakan Netanyahu, Eisenkot'u "gerçek bir kahraman" olarak nitelendirerek üzüntüsünü dile getirdi. Gadi Eisenkot, emekli bir general ve Ulusal Birlik Partisi'nden milletvekili olarak da görev yapıyor.

İsrail Eski Genel Kurmay Başkanı ve Savaş Kabinesinde Bakan olanGadi Eisenkot'un asker olan oğlu Gazze'de öldürüldü.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada Gadi'nin Binbaşı rütbesindeki 25 yaşındaki oğlu Gal Eisenkot dün öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail medyası Binbaşı Eisenkot'un tünelde meydana gelen patlama sonucu ağır yaralandığını ve daha sonra hastanede öldüğünü söylüyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu kendisinin ve eşinin "Çok üzgün " olduğunu ve Gal Eisenkot'un "gerçek bir kahraman" olduğunu söyledi.

Netanyahu açıklamasında şunları ekledi: "Kahramanlarımız boşuna ölmedi. Zafere kadar savaşmaya devam edeceğiz."

63 yaşındaki Gadi Eisenkot, 2015-19 yılları arasında İsrail'in genelkurmay başkanı olarak görev yapmış, savaş tecrübesine sahip emekli bir generaldir.

Ulusal Birlik Partisi'ndenmilletvekili olan kendisi aynı zamanda, 7 Ekim olayları sonrası kurduğu Olağanüstü savaş kabinesinde bakan olarak görev yapıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Bay Eisenkot'a, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Güney Komutanlığı'nı ziyareti sırasında oğlunun yaralandığı bilgisi verildi.

Bazı İsrailli hükümet yetkilileri ve milletvekilleri de Eisenkot ailesine başsağlığı dileklerini iletti.