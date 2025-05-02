Eski Başbakan Han Duck-soo Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Duyurdu
Güney Kore'nin eski başbakanı Han Duck-soo, gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını açıkladı. Seçilmesi halinde cumhurbaşkanlığı yetkilerini sınırlamayı ve iç siyasi kutuplaşmayı azaltmayı hedeflediğini belirtti.
GÜNEY Kore'nin eski başbakanı Han Duck-soo, cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını duyurdu.
Güney Kore'nin eski başbakanı Han Duck-soo, gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını açıkladı. Seçilmesi halinde cumhurbaşkanlığı yetkilerini sınırlamayı ve iç siyasi kutuplaşmayı azaltmayı hedeflediğini belirten Han, "Sevdiğim Kore Cumhuriyeti'nin geleceği için elimden geleni yapacağım" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya