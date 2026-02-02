Haberler

İngiltere'de Eski Washington Büyükelçisi Mandelson Epstein'dan Para Aldığı İddiaları Nedeniyle İşçi Partisi'nden İstifa Etti

Güncelleme:
İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, Jeffrey Epstein ile geçmiş ilişkileri ve ödemeleri nedeniyle İşçi Partisi üyeliğinden istifa etti. Mandelson, bu kararı alırken partisini daha fazla utanç yaşamaktan korumak istediğini belirtti.

(ANKARA) - İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi ve eski bakan Peter Mandelson, Jeffrey Epstein'dan 2003 ve 2004 yıllarında para aldığına ilişkin Epstein dosyalarında yer alan ifadeler nedeniyle nedeniyle "daha fazla utanca neden olmamak adına" İşçi Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, İşçi Partisi'nden istifa etti. Geçen yıl Epstein ile geçmiş ilişkileri nedeniyle Büyükelçilik görevinden alınan eski bakan, ABD Adalet Bakanlığı'nın 30 Ocak günü yayınladığı son dosyalarda da yer aldı.

Belgelerde, Epstein'in 2003 ve 2004 yıllarında üç ayrı 25 bin dolarlık işlemle Mandelson'a toplam 75 bin dolar ödeme yapıldığı öne sürülüyor.

Mandelson, İşçi Partisi Genel Sekreteri'ne yazdığı mektupta, "Bu hafta sonu Jeffrey Epstein'i çevreleyen ve anlaşılabilir olan infialle daha fazla ilişkilendirildim; bundan üzüntü ve pişmanlık duyuyorum" dedi.

Mandelson mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"20 yıl önce bana mali ödemeler yaptığına dair, yanlış olduğuna inandığım ve bende hiçbir kaydı veya hatırası olmayan iddiaların benim tarafımdan araştırılması gerekiyor. Bunu yaparken İşçi Partisi'ne daha fazla utanç yaşatmak istemiyorum ve bu nedenle parti üyeliğinden ayrılıyorum.

Seslerinin çok daha önce duyulması gereken kadınlardan ve kız çocuklarından özrümü tekrarlamak için bu fırsatı kullanmak istiyorum. Hayatımı İşçi Partisi'nin değerlerine ve başarısına adadım; bu kararı alırken partinin çıkarlarına en uygun şekilde hareket ettiğime inanıyorum."

Açıklamasında "Epstein'i tanıdığı" ve mahkumiyetinin ardından kendisiyle ilişkisini sürdürdüğü için pişmanlığını yineleyen Mandelson, "acı çeken kadınlardan ve kız çocuklarından şüpheye yer bırakmayacak şekilde" özür diledi.

Kaynak: ANKA / Dünya
