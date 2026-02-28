Haberler

Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti

Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti
Güncelleme:
Yıllar boyunca ABD Başkanı olarak seyahatlerini başkanlık uçağı Air Force One ile gerçekleştiren Joe Biden, bu kez tarifeli bir American Airlines uçağında görüntülendi. Güney Carolina'nın başkenti Columbia'da düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere ticari uçuşu kullanan Biden'ın iniş öncesinde kabin içinde bazı yolcularla selamlaştığı ve fotoğraf çektirdiği bildirildi. Güvenlik ekibi eşliğinde seyahat eden eski başkanın sade yolculuğu dikkat çekti.

Yıllar boyunca ABD Başkanı olarak seyahatlerini başkanlık uçağı Air Force One ile gerçekleştiren Joe Biden, bu kez tarifeli bir American Airlines uçağında görüntülendi. Eski başkanın, Güney Carolina'nın başkenti Columbia'da onuruna düzenlenen etkinliğe katılmak üzere ticari uçuşu tercih ettiği öğrenildi.

GÜVENLİK EKİBİ DE ORADAYDI

Washington'dan kalkan tarifeli uçakta diğer yolcularla birlikte seyahat eden Biden'ın, iniş öncesinde kabin içinde bazı yolcularla selamlaştığı ve fotoğraf çektirdiği aktarıldı. Güvenlik ekibi eşliğinde seyahat eden eski başkanın sade yolculuğu dikkat çekti.

Biden'ın Columbia'daki etkinlikte konuşma yapması bekleniyor. Demokrat çevreler tarafından organize edilen programın, Biden'ın siyasi kariyerine ve başkanlık dönemine atıf içeren bir buluşma niteliğinde olduğu belirtildi.

Joe Biden senatörlüğü boyunca da Delawere'den Washington'a taşınmamış, evinden başkente trenle seyahat etmişti.

500

