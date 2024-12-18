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Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti

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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de ağır bir darbe alan İran, rejimden kalan ve 30 milyar dolar olduğu iddia edilen borcu yeni yönetiminden talep edeceklerini açıkladı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi sonrası İran'ın dengesi alt üst oldu. Suriye'de yaşanan gelişmeler karşısında Rusya ile birlikte en büyük kaybeden ülke olarak gösterilen İran, değişik tavır sergilemeye başladı.

YENİ HÜKÜMETTEN BORCUNU TALEP ETTİ

Suriye Büyükelçiliği faaliyetlerine yakında başlayacağını duyuran İran'dan Suriye'deki yeni hükümetten borcunu talep etti.

Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep ettiİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghei.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghei, İran'ın Suriye'deki varlığının terörle mücadele için olduğunu savundu.

30 MİLYAR DOLAR BORÇ VAR

Suriye'nin İran'a olan borcu ve bu kapsamdaki rakamlarla ilgili bir soruya Baghei, "Suriye'de geçiş aşamasının geçmesini bekliyoruz. Genel olarak iki ülke arasında akdedilen anlaşmalar ve mutabakat zaptı iki ülke arasındadır ve ortadan kalkmayacak olup, uygulanacak her türlü sistem ve yönetim, karşılıklılık ilkesine dayalı olarak onunla birlikte devredilecektir. Bu konunun takip edilmesi İslam Cumhuriyeti'nin gündemindedir" cevabını verdi. Esad rejiminin İran'a 30 milyar dolar borcu olduğu iddia edildi.

Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıZülkif BAŞER:

O paraları rejime Suriye Halkını daha çok öldürsün diye verdin sahte rejim. Ne yüzle talep edeceksin.

Yorum Beğen106
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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

vermeseydin.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıZekeriya aydın:

Üçe kadar sayıp birini seçin.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıHakan Varılmaz:

İsrail'dende boş kovanlarini iste lazım olur :)

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıömer:

Git Esed ten işte, kime verdiysen o

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıCaner Alp:

Suriyeli direnişçilerin öldürülmesi için para ve asker desteği veriyor, sonra öldürmek istediği direnişçi halktan bunun masrafını istiyor:) :)

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Haber YorumlarıAtilla Han:

asıl yeni hükumetin sizden tazminat istemesi gerekiyor şuanda sessizler istikrar sağlansın kendilerine gelsinler bu geçiş sürecinde hiçbir ülke ile sıkıntıya girmek istemiyorlar

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Haber YorumlarıAltan Küçükyıldız:

soru şu; Suriye'ye mi verdin esad'a mi verdin?

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Haber YorumlarıMehmet Kaya:

Vermedeydin akbaba

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Haber YorumlarıAliya:

30 milyar dolar Suriye'yi zarara uğrattıniz. siz verin yeni yönetime. yani 3 ün birini alın:)

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Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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