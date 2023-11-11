Erzincan'da Kur'an Kursu Öğrencileri Filistin'e Yardım Gönderdi

Erzincan'da Recep Demir Erkek Kur'an kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıkları Filistin'deki saldırılara maruz kalan akranlarına yardım etmek üzere İl Müftülüğüne teslim etti. Toplamda 18.825 TL değerindeki nakdi yardım, Filistin için başlatılan yardım seferberliğine katkı sağlayacak.

Erzincan'da Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'de saldırılara maruz kalan akranlarına gönderilmek üzere İl Müftülüğüne teslim etti.

Erzincan'da Recep Demir Erkek Kur'an kursunda hafızlık çalışması yapan öğrencilerden bir grup, aralarında topladıkları 8 bin 275 TL değerindeki nakdi yardım parasını, yine Pir-i Sami 4-6 Yaş Minikler Kur'an kursu öğrenci grubu, aralarında topladıkları 5 bin 400 TL değerindeki nakdi yardım parasını ve Karaağaç Erkek Kur'an kursunda hafızlık çalışması yapan öğrencilerden oluşan bir grup, aralarında topladıkları 5 bin 150 TL tutarındaki harçlıklarını makbuz karşılığında İl Müftüsü Muharrem Gül'e teslim ettiler. Filistin için başlatılan yardım seferberliğine Kur'an kursu öğrencilerinin kayıtsız kalmamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden İl Müftüsü Muharrem Gül, "Kur'an Kursu öğrencilerimiz Filistinli mazlum ve mağdur kardeşlerine ulaştırılmak üzere bizlere harçlıklarını teslim ettiler. Rabbimizden kabulünü niyaz eder, öğrencilerimize hayat boyu muvaffakiyetler dilerim" dedi. - ERZİNCAN