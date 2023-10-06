Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan İspanya'da 4'lü toplantıya katıldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İspanya'nın Granada kentinde 4'lü toplantıya katıldı ve AB Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü. Ayrıca Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Şara Zehra ÖZBEY, – Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İspanya'nın Granada kentinde katıldığı 4'lü toplantının yanı sıra ikili temaslarda bulundu.

Paşinyan, Granada'da AB Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü. Görüşmede Karabağ meselesi, bölgesel durum ve Ermenistan- AB ilişkilerine dair konular ele alındığı vurgulandı. Görüşmeye dair yayınlanan ortak açıklamada ise "Bu hafta başında da görüştüğümüz üzere, acil odak noktamız Ermenistan'a kaçan 100.000'den fazla Karabağ Ermenilerinin insani ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. AB tarafından sağlanan ve 10.45 milyon Euro'ya ulaşacak olan insani yardım ve diğer acil desteğin azami etkinliğinin nasıl sağlanabileceğini görüştük" denildi.

UZUN VADEDE 2.6 MİLYAR EURO YATIRIM DESTEK

Von der Leyen'in ayrıca Ermenistan'a 15 milyon Euro tahsis etmek üzere fonları serbest bıraktığı ifade edildi. AB'nin uzun vadede ise önemli altyapı ve diğer projelere yapılacak yatırımlar için 2.6 milyar Euro'ya kadar kaynak sağlayacağı belirtilerek "Komisyon ayrıca Ermenistan'ın Karadeniz Elektrik Kablosu gibi bölgesel projelere katılımını da destekleyecektir" denildi.

NİKOLA PAŞİNYAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞTÜ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşen Paşinyan, Yunanistan- Ermenistan ilişkilerinin değerlendirildiğini ve Güney Kafkasya'nın durumunun ele alındığını belirtti. Nikol Paşinyan ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile dün ayaküstü görüştü. Zelenski görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı;

"İlk toplantımız sırasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Ben, Güney Kafkasya'daki güvenlik durumuna odaklandık. Ukrayna bölgenin istikrarı ve bölge halklarıyla dostane ilişkilerle ilgilenmektedir. Ayrıca ikili işbirliğimizi ve bölgeler arası ekonomik projeleri de ele aldık."

4'LÜ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Paşinyan, İspanya dönem başkanlığında yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin yanı sıra AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile 4'lü görüşme gerçekleştirdi.