Ermeni işgalinden kurtarılan Hocalı'da Azerbaycan Bayrağı dalgalanıyor

Azerbaycan güçlerinin geçtiğimiz günlerde Karabağ'daki Ermenis güçlerine karşı başlattığı antiterör operasyonunda Hocalı da işgalden kurtarıldı. Bölgeyi Ermeni çetelerden arındıran Azerbaycan güçleri, Hocalı'nın çeşitli yerlerine bayraklarını dikti.

TARİHİN KARA LEKESİ

26-27 Şubat 1992 tarihlerinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Ermeniler soykırım gerçekleştirdi. Hocalı, o dönemde Azerbaycan'a bağlı bir kasaba olarak biliniyordu, ancak Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenistan güçleri tarafından kuşatılmıştı. 25-26 Şubat 1992 gecesi, Ermeni askerleri Hocalı kasabasına saldırarak sivillere yönelik kitlesel bir katliam gerçekleştirdi. Bu katliam sırasında yüzlerce sivil öldü, binlercesi yaralandı ve birçok insan kayboldu. Birçok ülke ve uluslararası kuruluş, bu olayı bir soykırım olarak kabul ederken Ermenistan hükümeti yaşananları reddetti.